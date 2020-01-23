CNN: В Китае ищут «супер-распространителя» коронавируса, который заразил 14 медиков

Эксперты говорят, что в городе Ухань могут быть другие пациенты, которые передают смертельный вирус врачам.

Из всех тревожных аспектов быстрого распространения нового коронавируса в городе Ухань в Китае этот, наверное, самый тревожный. Один-единственный пациент заразил 14 медиков.

Таких называют «супер-распространителями». И детективы, которые отслеживают утечки заразы, идут по его следам, - пишет CNN. Выяснение всех деталей о таких людях входит в работу по остановке распространения коронавируса, который уже убил 17 человек и заразил более 500 в пяти разных странах включая США.

Так называемое «супер-распространение» играет критическую роль в вспышках эпидемий. Для примера можно вспомнить о Мэри Маллон, которую называли «тифозной Мэри». Благодаря ей в начале 1900-х годов в Нью-Йорке стремительными темпами распространился тиф. Другим примером может послужить врач из Китая, который в 2003 году помог тяжелому острому респираторному синдрому (SARS) распространиться в четырех разных странах. Или же один пациент в больнице Южной Кореи в 2015 году смог заразить 82 людей вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Новый смертельный вирус из города Ухань – это брат возбудителей SARS и MERS. Все они коронавирусы.

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По словам эпидемиолога и профессора Школы здравоохранения Университета Миннесоты Майкла Остерхолма, наличие «супер-распространителя» в Ухане указывает на то, что вирус расходится достаточно быстро. Он называет таких пациентов «супер-распылителями». Поскольку они буквально распыляют вирус, например, когда чихают или кашляют, среди большого количества других людей.

«Нужно только, чтобы супер-распылитель сказал: «Этот пес собирается охотиться». Это много говорит о потенциале распространения этого вируса», - сказал ученый.

Он допустил, что в городе Ухань может быть больше супер-распространителей, чем один пациент.

«Если у нас есть один такой, это говорит, что у нас будет их еще больше. Всегда когда есть один, появляются и другие», - сказал Остерхолм.

Его команда в Центре исследования инфекционных болезней и политики расследует случай «супер-распространителя». Их исследование указывает на то, что в городе Ухань или в его окрестностях может быть больше зараженных медиков, чем уже упомянутые 14.

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Во вторник мэр Уханя сказал, что один пациент передал коронавирус врачу и 13 медсестрам. По словам мэра Жоу Сяньвана, больного не проверили на наличие вирусов перед операцией в отделении нейрохирургии. После операции у него появилась лихорадка.

Остерхолм сказал, что исследование его команды показало, что еще 20 медиков были инфицированы пациентами в ходе шести других случаев, которые произошли в больницах города Ухань или в соседнем Хуангане.