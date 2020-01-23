"Там едят летучих мышей": житель Пекина рассказал о "самой популярной версии" появления нового вируса в Китае

Власти Китая ввели карантин в городе Ухань.

Житель Пекина (Китай) Андрей Дрофа рассказал о том, что перед риском заражения коронавирусом 2019-nCoV "китайцы начали более активно носить маски".

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Дополнительные меры безопасности на железнодорожных вокзалах и в аэропортах не были введены. Об этом он сообщил «Обозревателю».

По словам Андрея Дрофы, количество зараженных и умерших от 2019-nCoV существенно отличается за пределами и внутри страны. Это может быть связано с тем, что "китайская власть не заинтересована в распространении информации о жертвах вируса", – предположил он.

Дрофа также сообщил о наиболее популярной версии о том, почему смертельная болезнь зародилась именно в городе Ухань. "Там едят летучих мышей, которые якобы являются "источником коронавируса".

Власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По данным China Daily, болезнь уже унесла жизни 17 человек.