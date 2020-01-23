В Китае разработали метод лечения коронавируса - СМИ

Мужчина почувствовал недомогание и лихорадку 1 января и обратился к врачам.

Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации - насыщения крови кислородом.

Об этом со ссылкой на информационный портал Sina сообщает ТАСС.

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"Госпиталь Уханьского университета успешно вылечил одного тяжело больного пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа (мужчина, 53 года), при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это первый подобный случай в провинции Хубэй", - пишет портал.

Мужчина почувствовал недомогание и лихорадку 1 января и обратился к врачам. На протяжении нескольких дней температура тела достигала 39 градусов, а обычные меры терапии не приносили результата. Легкие пациента были в серьезной степени поражены вирусом, поэтому врачи подключили его к аппарату экстракорпоральной оксигенации. Благодаря этому состояние мужчины постепенно стабилизировалось, и он пошел на поправку.

Как отмечают врачи, если повторный лабораторный анализ подтвердит отсутствие коронавируса в крови пациента, он вскоре будет выписан.

Ранее китайские власти ограничили возможность выезда из китайских городов Ухань и Хуанган в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.