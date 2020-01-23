В российском Петербурге госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус

У больных уже взяли биологические образцы и направили на экспертизу.

В Боткинскую больницу доставили третьего за сутки пациента с повышенной температурой. Врачи обследуют туристку из Китая, чтобы исключить из диагноза новый опасный коронавирус.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Гражданка Китая прибыла в Петербург 20 января из Москвы с туристической группой. По словам медиков, женщина почувствовала себя не очень хорошо вчера вечером.

Медики подозревают у китаянки грипп. Такой же предварительный диагноз поставили и двум другим пациентам, госпитализированным в больницу раньше. Впрочем, у больных уже взяли биологические образцы и направили на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Ранее об обнаружении инфицированных этим недугом сообщали на Филиппинах, в Таиланде, Японии, Южной Корее и на Тайване. Также об обнаружении первого зараженного новым коронавирусом пациента накануне заявляли в США.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко 22 января заявил, что в украинских аэропортах до распоряжения Минздрав не будут усиливать проверки в связи со вспышкой коронавируса в Китае.