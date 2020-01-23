"Город вымер": россиянин рассказал, что происходит в закрытом из-за смертельного вируса Ухане

Несмотря на ситуацию в городе, официальной информации о том, как себя обезопасить, практически нет.

В закрытом из-за распространения коронавируса нового типа китайском городе Ухань на улицах практически нет людей, все сидят по домам, не понимая, куда им идти и что делать.

Об обстановке в городе рассказал россиянин Денис Гунгер, который там проживает, пишет 360tv.ru.

Читайте такжеВозросло число жертв нового коронавируса в Китае«Люди не понимают, куда им идти, все сидят по домам, город, мягко говоря, вымер. Людей на улицах практически нет, все боятся контактировать друг с другом», – отметил он.

По его словам, сервисы такси работают с перебоями – водители отказываются от заказов с конечным пунктом в больницах или рядом с ними. И, несмотря на ситуацию в городе, официальной информации о том, как себя обезопасить, практически нет.

«Максимум – приходят SМS на телефоны: не выходить из дома, избегать контактов с людьми», – добавил Гунгер.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай закрыл второй город из-за смертельного коронавируса.