Ученые установили первоисточник смертельного вируса в Китае

Чужеродный фрагмент в геноме инфекции оказался ближе всего к коронавирусам китайских змей.

Китайские ученые нашли ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей. Судя по всему, в организме змеи они образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и благодаря этому смог заражать клетки человека.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Medical Virology.

Читайте такжеПрилетевший из Китая россиянин сообщил о симптомах смертельного вируса у его девушки из МинскаО новом коронавирусе 2019-nCoV из Китая заговорили в самом начале января 2020 года, хотя первые заболевшие появились в клиниках города Уханя еще в середине декабря.

Источником инфекции власти называли рынок морепродуктов в Ухане, с которым были связаны первые заболевшие. Кроме непосредственно морепродуктов там продавали также овец, кроликов и змей.

Группа китайских ученых под руководством Сингуана Ли из Уханьского университета биоинженерии попробовали уточнить происхождение нового коронавируса. Они пришли к выводу, что он появился два года назад.

Исследователи заметили, что 2019-nCoV особенно сильно отличается от своих родственников одним местом в геноме, где, предположительно, произошла рекомбинация между коронавирусом летучей мыши и каким-то другим вирусом.

Чтобы определить, от кого вирус летучих мышей мог позаимствовать участок генома, ученые сравнили частоту использования синонимичных кодонов у разных коронавирусов, которые заражают сурков, ежей, птиц, летучих мышей, человека и других хозяев.

В итоге чужеродный фрагмент в геноме 2019-nCoV по своим «предпочтениям» оказался ближе всего к коронавирусам китайских змей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 января новый коронавирус, который в конце декабря 2019 года вспыхнул в китайском городе Ухань, унес жизни 17 человек. В целом более 500 человек заболели.