Прилетевший из Китая россиянин сообщил о симптомах смертельного вируса у его девушки из Минска

Диагноз "коронавирус" у двух заболевших россиян исключен.

Россиянин, с повышенной температурой прилетевший в Петербург из Китая, где разрастается вспышка нового вида коронавируса, и попавший в больницу на обследование, сообщил, что аналогичные симптомы выявлены у его подруги.

Она также прибыла из КНР и находится в больнице в Минске, пишет РИА Новости.

"Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка… лежит в инфекционной больнице города Минска… Она вернулась из Китая двумя днями ранее", - написал пациент из России на своей странице "ВКонтакте".

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Напомним, обоим госпитализированным в российском Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" (ОРВИ), они находятся в удовлетворительном состоянии.

Диагноз "коронавирус" у заболевших исключен, в настоящее время их продолжают лечить в городской инфекционной больнице, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось в среду, 22 января, двое мужчин, граждане КНР и России, были госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Китая, где в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

23 января китайские чиновники сообщили о 581 подтвержденном случае заболевания смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV на территории Китая (без учета автономных областей). 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.