У двух пассажиров самолета, прибывших в РФ из Китая, диагностировали ОРВИ

Их госпитализировали в инфекционную больницу для углубленного обследования.

В России у двух мужчин - граждан РФ и Китая, прибывших в Санкт-Петербург из КНР, диагностировали ОРВИ.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Ранее сегодня двое пассажиров обратились к врачам из-за повышения температуры и насморка. Их госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ для углубленного обследования.

Отмечается, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе РФ и принял дополнительные меры по выявлению больных с признаками коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, в России с подозрением на коронавирус госпитализировали двух пассажиров, прибывших из Китая.

Читайте такжеВ Китае людей просят не посещать "родину" коронавируса

Напомним, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек. В то же время число инфицированных увеличилось до 473 человек.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.