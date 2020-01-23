У двух пассажиров самолета, прибывших в РФ из Китая, диагностировали ОРВИ
В России у двух мужчин - граждан РФ и Китая, прибывших в Санкт-Петербург из КНР, диагностировали ОРВИ.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
Ранее сегодня двое пассажиров обратились к врачам из-за повышения температуры и насморка. Их госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ для углубленного обследования.
Отмечается, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе РФ и принял дополнительные меры по выявлению больных с признаками коронавирусной инфекцией.
Как сообщалось, в России с подозрением на коронавирус госпитализировали двух пассажиров, прибывших из Китая.
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Напомним, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек. В то же время число инфицированных увеличилось до 473 человек.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.