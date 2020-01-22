В Китае резко возросло число погибших от нового коронавируса (видео)

Ранее сообщалось о гибели девяти человек.

В Китае число умерших от нового типа коронавируса увеличилось до 17 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Ранее сообщалось о смерти девяти человек, все случаи были зарегистрированы в провинции Хубэй.

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Власти Китая сообщили о заражении 444 человек по состоянию на 15:00 по местному времени 22 января, СМИ писали о 473.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Случаи заражения были зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.