Новым коронавирусом в Китае заразились уже 473 человека

В результате заражения коронавирусом погибли девять человек.

Число инфицированных в Китае новым типом коронавируса возросло до 473 человек.

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Об этом в среду, 22 января, сообщает газета Sina. "По состоянию на 13:20 22 января в стране было диагностировано 473 случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа", - отмечает издание.

Напомним, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.