Минздрав предупредил Госпогранслужбу об увеличении больных коронавирусом в Китае

Три человека умерли 170 пациентов госпитализированы. Случаи заболевания среди лиц, приехавших из Китая, были зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщает об увеличении больных коронавирусом в Китайской Народной Республике.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

По состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV).

«Три человека умерли, 170 пациентов госпитализированы. Случаи заболевания среди лиц, приехавших из г. Ухань, были зарегистрированы в Таиланде (2), Японии (1) и Южной Корее (1)», - отмечается в сообщении.

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Всемирная организация здравоохранения созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку.

«Сейчас с привлечением работников ВОЗ и CDC все еще продолжаются расследования по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определения границ очагов и масштабов распространения инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV)», - отмечают в Минздраве.

Министерство напомнило о мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV: избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции; чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением; избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе; люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Как определен национальный координатор Международных медико-санитарных правил, Минздрав официально сообщил о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ Государственную пограничную службу, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителей структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций.