В США зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом из Китая

Пацинета госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе.

В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Об этом сообщает The New York Times.

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Пациент ранее ездил в китайский город Ухань в провинции Хубэй, расположенный в центральной части страны. Предполагается, что вспышка вируса произошла именно на рыбном рынке Уханя.

Его госпитализировали с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено днем в понедельник, 20 января.

Как сообщал УНИАН, вирус, который зарегистрирован в Китае, относится к группе коронавирусов и провоцирует в инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Кроме белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения. Власти Китая подтвердили, что коронавируснового типа способен передаваться в том числе от человека к человеку. Национальный институт здравоохранения США работает над разработкой вакцины против нового вируса.