Новый вирус в Китае – все что известно о коронавирусе 2019-nCoV

Предполагается, что вспышка вируса произошла на рыбном рынке Уханя в Китае.

Новый китайский вирус уже забрал жизни как минимум шести человек, всего зафиксировано около 300 подтвержденных случаев заражения. Эпидемиологи установили, что вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку, что значительно повышает риск глобальной эпидемии. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание. Случаи инфицирования на данный момент подтверждены в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и на Тайване. УНИАН собрал последнюю информацию о новом коронавирусе, а также главные рекомендации и полезные советы, как снизить риск инфицирования.

Откуда появился новый коронавирус

Предполагается, что вспышка вируса произошла на рыбном рынке Уханя в провинции Хубэй, расположенном в центральной части страны.

"Мы можем утверждать наверняка, что инфекция пошла с местного рыбного рынка", - заявил директор Китайского центра контроля и предотвращения болезней Фенг Зиян.

По мнению экспертов, именно на рыбном рынке вирус подхватил 41 человек. Все больные продавцы и покупатели жаловались на лихорадку и проблемы с дыханием.

7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - он из так называемой семьи коронавирусов, вызывающих простуду. В этот же день в Китае скончался первый инфицированный пациент.

География распространения коронавируса

Как заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич в ближайшее время следует ожидать распространения нового коронавируса 2019-nCoV в Китае и других странах.

«Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения», - сказал Язаревич.

По его словам, четыре случая заражения зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее. Сегодня стало известно, что первый случай заражения зафиксирован и на Тайване.

Сколько человек пострадало от нового вируса

По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258. Шесть человек скончались.

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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки вируса

Всемирная организация здравоохранения решила созвать заседание чрезвычайного комитета экспертов из-за вспышки вируса. Заседание комитета должно пройти в среду, 22 января, в Женеве.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Симптомы заражения коронавирусом

Среди симптомов заражения коронавирусом человека: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

По первым признакам он похож на ОРВИ или грипп. Также он может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой.

Что советует ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения дала советы, как снизить риск инфицирования коронавирусом:

- Тщательно и часто мыть руки с водой и мылом или вытирать их антисептическими средствами для рук с содержанием спирта. Руки следует мыть перед принятием пищи; после контакта с животными; после ухода за больными; после гигиенических процедур; до, во время и после приготовления еды; после кашля или чихания.

- Прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- Избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- Хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- Избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом, тщательно мыть руки после таких контактов.

- Обратиться к врачу в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний во время нахождения в стране риска (Китае, государствах Юго-Восточной Азии) или после недавнего путешествия, предоставив врачу информацию о маршруте своей поездки.

Как в мире борются с коронавирусом

США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа. Отмечается, что клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев.

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Во многих аэропортах пассажиров рейса, прибывших из Китая, уже проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой.

В сети появилось видео, как китайские медики проверяют десятки пассажиров самолета на наличие симптомов вируса.

Также усилен эпидемиологический контроль за пассажирами в аэропортах в крупнейших американских городах: Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Серьезная проверка в Австралии, Сингапуре, Таиланде и Южной Кореи.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предупредил Пограничную службу, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава о ситуации с коронавирусом в Китае.