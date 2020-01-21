Пластические хирурги сделали 15-летней китаянке новое лицо (видео)

Девушка страдает от генетической болезни, из-за которой лицо преждевременно стареет.

В Китае хирурги буквально сделали 15-летней девушке новое лицо: китаянке сделали сложную пластическую операцию по омоложению.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, девушка страдает от прогерии – генетической особенности, которая вызывает преждевременное старение. Школьница чрезвычайно смущалась своего внешнего вида и из-за этого даже бросила учебу. Средства на операцию собрали благодаря благотворительным взносам. Также скидку сделала больница, где проводилась операция.

Как сообщал УНИАН, со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) в рамках программ медгарантий будут для украинцев бесплатными.