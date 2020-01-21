ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая в другие страны

В организации отметили, что следует ожидать новых случаев заболевания в других районах Китая и, возможно, в других государствах.

В ближайшее время следует ожидать распространения нового коронавируса 2019-nCoV в Китае и, возможно, в других странах.

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Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич на брифинге, передает kommersant. Власти Китая ранее сообщали о четырех погибших от нового коронавируса, в ВОЗ поступили сведения о шести. «Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения», - сказал Язаревич. Он добавил, что «цифры быстро меняются». По его словам, четыре случая заражения зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее. «Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах», - отметил официальный представитель ВОЗ.

Он добавил, что миссия организации находится сейчас в китайском городе Ухань. Представители миссии уже встречались с экспертами в сфере здравоохранения и официальными лицами, которые «ведут расследования по поводу вспышки болезни». По словам Язаревича, в отношении 2019-nCoV «многое еще остается выяснить». «Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках. ВОЗ призывает все стороны продолжать подготовительные мероприятия», - заверил он.

Представитель ВОЗ сообщил, что источник вспышки болезни в Китае, «судя по всему имеет животное происхождение», однако «передача от человека к человеку, происходящая при близком контакте, является ограниченной». ВОЗ считает, что на настоящий момент «не является оправданным введение каких-либо ограничений на поездки и торговлю».

Ранее ВОЗ созвала экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за вспышки нового коронавируса. Комитет должен определить, является ли вспышка коронавируса угрозой международной безопасности, и разработать рекомендации для борьбы с ней.

По данным китайских властей к 20 января был зарегистрирован 291 случай заражения. ВОЗ подтвердила: в Китае считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром (верблюжий грипп).