Диетолог рассказала, кому нельзя пить лечебную минеральную воду

Эксперт не рекомендует пить лечебные виды минералки просто так, лишь потому, что вам захотелось, к примеру, «почистить кишечник».

Минеральные воды - источник полезных для здоровья микроэлементов и рекомендуются к употреблению при ряде заболеваний. Однако употребление таких напитков не всегда приносит пользу, а в некоторых случаях — может стать причиной развития различных заболеваний.

Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", кому и в каких случаях не рекомендуется пить минеральную воду.

Обычную столовую минеральную воду можно употреблять в неограниченных количествах всем без исключения. Она полезна всем.

"Ее можно применять в неограниченном количестве — 1,5–2 литра в сутки. С ней можно заваривать чай, кофе и даже готовить пищу. Да и вода со слабой минерализацией и с небольшим содержанием соли полезна для организма", — заметила врач.

Что же касается воды, в которой концентрация солей выше, — это уже жидкость, подходящая не каждому, поскольку ее применяют исключительно в лечебных целях.

Лечебную минеральную воду, как правило, применяют при заболеваниях кишечника, подагре, проблемах с поджелудочной железой, печени, сахарном диабете и заболеваниях мочевых путей.

Также нужно учитывать содержание pH. В нейтральной минералке уровень рН равен 7 молям на литр. Показатели, которые превышают эту цифру, свидетельствуют о том, что вода имеет щелочную природу. Соломатина объяснила, что щелочные воды употребляет при повышенной кислотности.

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Она назначается при гастритах, язвах, заболеваниях, которые связаны с образованием мочевых солей. Такие напитки содержат гидрокарбонат, поэтому имеют специфический привкус соды. Напиток меняет кислотно-щелочной баланс в щелочную сторону.

Минеральные воды с магнием можно пить для улучшения абсорбции кальция в организме.

Магний помогает ускорить минерализацию костной ткани, суставов. Она понижает давление, снижает нервозность, ее также назначают при нервных срывах и стрессах.

При этом воды разные по температуре соответственно оказывают разное воздействие. Теплые напитки способствуют расширению желчевыводящих путей, лучшему прохождению и перевариванию пищи. А вот холодные воды снимают спазмы в желудке, ускоряют обменные процессы, избавляют от запоров, помогают при диетах различной сложности.

Когда лечебная вода опасна для здоровья

Диетолог не рекомендует пить лечебные виды минералки просто так, лишь потому, что вам захотелось, к примеру, «почистить кишечник».

"Все эти напитки нужно употреблять после консультации с врачом или в тех случаях, когда вам назначили. Иначе бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках", — предупредила Соломатина.

При чрезмерном употреблении лечебной воды можно получить осложнение и превышение содержания кальция в крови, называемое гиперкальциемией.

"В этом случае нарушается процесс свертываемости крови, она ускоряется, что чревато образованием тромбов, и, как следствие, возникают инсульты и инфаркты. Кальций также может откладываться на створках сердца, что в дальнейшем приведет к аритмии", — заключила Соломатина.

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