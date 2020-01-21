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В Китае от нового коронавируса скончался четвертый больной

07:57, 21 января 2020
Зарубежные новости
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В Китае растет число жертв нового вирус / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Reuters, о смерти сообщили местные власти города Ухань в центральном Китае.

Отмечается, что новости о новом смертельном заболевании негативно повлияли на азиатские рынки. Тем временем, сотни миллионов китайцев готовятся к поездкам в связи с Китайским новым годом, что может усугубить ситуацию с распространением болезни.

Коронавирус может вызывать пневмонию, жар и сложности с дыханием.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения решила созвать заседание чрезвычайного комитета экспертов из-за вспышки вируса в Китае.

Решение принято после информации о том, что вирусом заражены почти 200 человек в различных городах Китая, а также за его пределами. Заседание комитета должно пройти в среду, 22 января, в Женеве.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

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