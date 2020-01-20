ВОЗ проведет чрезвычайное заседание из-за вируса в Китае

Власти Китая уже подтвердили, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения решила созвать заседание чрезвычайного комитета экспертов из-за вспышки вируса в Китае.

Как сообщает Reuters, на заседании намерены оценить, является ли вспышка коронавируса в Китае международным чрезвычайным положением.

Отмечается, что решение принято после информации о том, что вирусом заражены почти 200 человек в различных городах Китая, а также за его пределами. Заседание комитета должно пройти в среду, 22 января, в Женеве.

Как сообщал УНИАН, власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Ранее 20 января в Китае сообщили о резко выросшем числе заражений новым вирусом. Медики зарегистрировали около 220 подтвержденных случаев инфицирования, три человека скончались.

Отмечается, что в настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Еще 126 пациентов заразились легкой формой заболевания. Кроме того, случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами города Ухань, в котором началась вспышка заболевания. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня.

Кроме того, есть данные о заражении людей в Таиланде, Японии и Южной Корее. Все они ранее побывали в Ухане.