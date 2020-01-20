Появилось видео из Китая, как медики сканируют пассажиров самолета на новый смертоносный вирус

Власти Китая усиливают меры для противодействия распространению вируса.

passengers screened for coronavirus symptoms on a domestic flight out of Wuhan pic.twitter.com/ytUbVzpYRZ — David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) January 20, 2020

В сети появилось видео, как китайские медики проверяют десятки пассажиров самолета на наличие симптомов загадочного вируса, унесшего жизни трех человек.

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Ролик обнародовал в Twitter журналист Sixth Tone Дэвид Полк. На видео медики в специальных защитных костюмах проверяют температуру каждого из пассажиров. Самолет должен был совершить внутренний рейс из города Ухань - эпицентра распространения вируса.

Как сообщалось, по состоянию на 20 января число зараженных неизвестным ранее коронавирусом в Китае, только по официальным данным, уже превышает 200 человек.