Появилось видео из Китая, как медики сканируют пассажиров самолета на новый смертоносный вирус
17:18, 20 января 2020Зарубежные новости
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Власти Китая усиливают меры для противодействия распространению вируса.
— David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) January 20, 2020
passengers screened for coronavirus symptoms on a domestic flight out of Wuhan pic.twitter.com/ytUbVzpYRZ
В сети появилось видео, как китайские медики проверяют десятки пассажиров самолета на наличие симптомов загадочного вируса, унесшего жизни трех человек.
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Ролик обнародовал в Twitter журналист Sixth Tone Дэвид Полк. На видео медики в специальных защитных костюмах проверяют температуру каждого из пассажиров. Самолет должен был совершить внутренний рейс из города Ухань - эпицентра распространения вируса.
Как сообщалось, по состоянию на 20 января число зараженных неизвестным ранее коронавирусом в Китае, только по официальным данным, уже превышает 200 человек.
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