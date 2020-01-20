В стране-соседке России возросло число заболевших неизвестной пневмонией

По словам медиков, 18 января зафиксированы 59 новых случаев заболевания и один летальный исход.

Число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) увеличилось до трех. Читайте такжеВ Китае резко выросло число заражений новым вирусом Об этом сообщил муниципальный комитет по здравоохранению. Общее число инфицированных возросло до 198. По словам медиков, 18 января зафиксированы 59 новых случаев заболевания и один летальный исход. 19 января установлены 77 новых случаев. Напомним, 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter