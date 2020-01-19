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В Китае новым неизвестным вирусом заболели уже более 60 человек

11:49, 19 января 2020
Зарубежные новости
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В Китае обнаружены еще 17 случаев заболевания неизвестным вирусом / фото: newsru.co.il

Об этом сообщает DW.

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По данным медицинских работников, в городе Ухань обнаружены еще 17 случаев этого заболевания. Новые данные были установлены во время осмотра пациентов в нескольких больницах.

Из 17 пациентов, у которых недавно был диагностирован новый вирус, трое находятся в тяжелом состоянии, а остальные - в стабильном.

В общем на неизвестную болезнь, которая, как считается, происходит из местного рынка животных, заболели 62 человека. Двое людей уже умерли от этой болезни. Кроме того, три случая заболевания выявлены в Таиланде и Японии у людей, которые приехали из Уханя.

Тем временем эксперты считают, что настоящее количество людей, зараженных неизвестным вирусом, может быть гораздо больше. В частности, по подсчетам Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, количество больных уже сейчас может достигать 1700.

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