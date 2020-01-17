В Китае уже второй человек умер от нового неизвестного вируса (видео)

Болезнь уже распространяется через границы - первый случай подтвердили в Японии.

В Китае подтвердили вторую смерть от нового опасного коронавируса.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Болезнь уже распространяется через границы - первый случай подтвердили в Японии. В Китае накануне 69-летнего мужчину госпитализировали с пневмонией, нарушением функции почек и сильным поражением других внутренних органов.

За последние две недели в больницы с заболеваниями, вызванными новым вирусом, в Поднебесной попало более 40 человек, состояние нескольких критическое.