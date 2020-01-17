Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц

Явным признаком переваренного яйца является зеленоватый налет на желтке.

Специалисты назвали популярный способ приготовления яиц опасным для мужской потенции.

Последние исследования показали, что яйца, которые варили больше десяти минут, содержат в себе токсичные вещества, пишет Clutch.

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По словам ученых, явным признаком переваренного яйца является зеленоватый налет на желтке. Именно он свидетельствует о наличии потенциально токсичных соединений, возникших в результате слишком долгой варки.

Дело в том, что в яичных желтках при термической обработке выделяется водород, который может проникать и в белок, причем активнее всего это происходит именно при варке. Содержащаяся в белке сера, вступая в соединение с водородом, образует газ. При попадании в желток этот газ сталкивается с железом, что приводит к образованию сульфида железа - вещества, несущего в себе потенциальную опасность для человеческого организма, в том числе - мужской потенции.

Ранее американские ученые выяснили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает опасность преждевременной смерти.