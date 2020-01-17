Обнаружена польза грецких орехов для сердца и кишечника

Ежедневное употребление грецких орехов приводит к увеличению количества полезных бактерий в кишечнике.

Ученые выявили, что добавление грецких орехов в рацион увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, а также способствует укреплению сердца.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

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Для исследования исследователи набрали 42 добровольца с избыточной массой тела в возрасте 30-65 лет. Их случайным образом разделили на три группы.

В диетах всех трех групп насыщенные жиры были заменены либо грецкими орехами, либо растительными маслами. Одна из диет содержала цельные грецкие орехи; вторая была без грецких орехов, но включала альфа-линоленовую кислоту (ALA), содержащуюся в грецких орехах, и полиненасыщенные жирные кислоты; третья — тоже без грецких орехов, но с ALA и другой жирной кислотой — олеиновой. Эксперимент продолжался шесть недель.

Результаты исследований показали, что ежедневное употребление грецких орехов приводит к увеличению количества полезных бактерий в кишечнике.

Авторы работы считают, что между изменением кишечного микробиома и благотворным влиянием грецких орехов на сердечно-сосудистую систему существует прямая связь.

Ученые сделали вывод, что употребление 50-80 грамм грецких орехов в день положительно влияет на микробиом кишечника, снижает риск сердечных заболеваний и способствует общему оздоровлению организма.

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