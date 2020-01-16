Вирусная пневмония докатилась до Японии (видео)

Данные о вирусе передали в ВОЗ, впрочем исследователи говорят, что информации о нем еще мало.

В Японии зафиксировали первый случай вирусной пневмонии, от вспышки которой в настоящее время страдает Китай.

Читайте такжеВ Китае 44 человека заболевшим неизвестной формой пневмонии

Об этом говорится в сюжете ТСН. 30-летний мужчина, заболевший вирусом нового типа, недавно вернулся из Поднебесной, где вирусная пневмония поразила по меньшей мере 40 человек.

Все они посещали рынок китайского городка Ухань. Там, считают эксперты, и подцепили возбудитель. Жертвой инфекции стал 61-летний мужчина.

Напомним, впервые болезнь зафиксировали в конце декабря прошлого года. Вирусная пневмония поразила по меньшей мере 40 человек на рынке городка Ухань.