Вирусная пневмония докатилась до Японии (видео)
11:15, 16 января 2020Зарубежные новости
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Данные о вирусе передали в ВОЗ, впрочем исследователи говорят, что информации о нем еще мало.
В Японии зафиксировали первый случай вирусной пневмонии, от вспышки которой в настоящее время страдает Китай
В Японии зафиксировали первый случай вирусной пневмонии, от вспышки которой в настоящее время страдает Китай.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. 30-летний мужчина, заболевший вирусом нового типа, недавно вернулся из Поднебесной, где вирусная пневмония поразила по меньшей мере 40 человек.
Все они посещали рынок китайского городка Ухань. Там, считают эксперты, и подцепили возбудитель. Жертвой инфекции стал 61-летний мужчина.
Напомним, впервые болезнь зафиксировали в конце декабря прошлого года. Вирусная пневмония поразила по меньшей мере 40 человек на рынке городка Ухань.
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