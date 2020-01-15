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Ученые смогли поддерживать жизнь человеческой печени за пределами тела целую неделю

19:31, 15 января 2020
Зарубежные новости
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Ученые разработали специальную машину, которая может поддерживать жизнь человеческой печени вне тела на протяжении недели. Нынешние подходы позволяют поддерживать жизнедеятельность органа в течение нескольких часов.

Но, как пишет Newsweek, с помощью новой технологии исследователи существенно увеличили этот период. Машина потенциально может увеличить количество органов для пересадки, что позволит расширить количество людей, спасенных от рака и других заболеваний печени. Интересно то, что машина на самом деле может помочь органу плохого качества даже восстановиться и сделать его пригодным для трансплантации. Как оказалось, за несколько дней в машине он может полностью восстановить свою функциональность.

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«Существует острая клиническая потребность в большем количестве донорских органов из-за роста разрыва между доступными трансплантатами и количеством пациентов», - сказал председатель кафедры хирургии Университетской клиники в Цюрихе Пьер-Алан Клавьен.

«Чтобы восстановить или даже регенерировать печень, мы знали, что нам нужно построить машину, которая сможет хранить орган дольше, чем любое другое оборудование на рынке», - добавил он.

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Созданная учеными машина повторяет несколько ключевых функций тела включительно с выведением отходов, циркуляцией кислорода и управлением уровня сахара. Она работает на основе процесса «перфузии», то есть прохождения жидкости через кровеносную систему к органам и тканям.

«С помощью сложной машины мы пытались повторить работу человеческого тела, чтобы печень даже не поняла, что она за пределами тела», - сказал Клавьен.

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