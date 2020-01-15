Ученые смогли поддерживать жизнь человеческой печени за пределами тела целую неделю

Это может быть медицинским прорывом, который позволит расширить возможности трансплантации человеческих органов.

Ученые разработали специальную машину, которая может поддерживать жизнь человеческой печени вне тела на протяжении недели. Нынешние подходы позволяют поддерживать жизнедеятельность органа в течение нескольких часов.

Но, как пишет Newsweek, с помощью новой технологии исследователи существенно увеличили этот период. Машина потенциально может увеличить количество органов для пересадки, что позволит расширить количество людей, спасенных от рака и других заболеваний печени. Интересно то, что машина на самом деле может помочь органу плохого качества даже восстановиться и сделать его пригодным для трансплантации. Как оказалось, за несколько дней в машине он может полностью восстановить свою функциональность.

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«Существует острая клиническая потребность в большем количестве донорских органов из-за роста разрыва между доступными трансплантатами и количеством пациентов», - сказал председатель кафедры хирургии Университетской клиники в Цюрихе Пьер-Алан Клавьен.

«Чтобы восстановить или даже регенерировать печень, мы знали, что нам нужно построить машину, которая сможет хранить орган дольше, чем любое другое оборудование на рынке», - добавил он.

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Созданная учеными машина повторяет несколько ключевых функций тела включительно с выведением отходов, циркуляцией кислорода и управлением уровня сахара. Она работает на основе процесса «перфузии», то есть прохождения жидкости через кровеносную систему к органам и тканям.

«С помощью сложной машины мы пытались повторить работу человеческого тела, чтобы печень даже не поняла, что она за пределами тела», - сказал Клавьен.