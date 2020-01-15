Названы шесть правильных ночных перекусов

Специалисты из Университета Флориды определили, что перед сном очень полезно есть творог.

Главная хитрость здорового ночного перекуса состоит в том, чтобы выбрать тот, который достаточно питателен для подавления голода, но при этом достаточно легок, чтобы предотвратить избыток калорий, который может привести к нежелательному увеличению веса.

Портал MedikForum выяснил, что можно съесть ночью, не беспокоясь за организм.

Банановое пюре с тыквенными семечками. Употребление бананов повышает в крови уровень мелатонина, гормона сна. Также они содержат калий, который поддерживает нормальное кровяное давление и работу сердца, помогает предотвратить мышечные спазмы. Если добавить к бананам горстку тыквенных семечек, можно получить растительный белок, клетчатку, полезные для сердца жиры, цинк для иммунитета, а также магний.

Читайте такжеВрачи объяснили опасность ночных перекусов

Киви. Есть данные экспериментов, показавших, что ежедневное потребление киви связано с существенным улучшением качества сна.

Фисташки. Порция фисташек в 30 граммов снабжает организм дополнительными антиоксидантами, растительным белком, полезным жиром и минералами. Помимо этого фисташки – еще один главный источник мелатонина, способствующего сну.

Авокадо и куриные яйца. Половина авокадо в сочетании с яйцом вкрутую – это весьма сытный перекус, от которого совершенно не страдает фигура. В дополнение к высококачественному, легко усваиваемому белку яйца поставляют в организм триптофан (амикнокислота, способствующая успокоению и расслаблению). В придачу яйца и авокадо содержат дополнительные антиоксиданты и ключевые питательные вещества, такие как витамин D и холин в яичном желтке, а также витамины E, K и магний в авокадо.

Семга. Рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и витамина D способствует спокойному сну. Исследования показывают, что дефицит витамина D , который часто встречается у взрослых людей, может значительно увеличивать риск нездорового сна и нарушений сна. Также известно, что DHA, тип омега-3 жирных кислот в семге, стимулирует выработку мелатонина.

Творог. Специалисты из Университета Флориды определили, что перед сном очень полезно есть творог. К такому выводу они пришли после эксперимента с участием женщин старше 20 лет, употреблявших творог за 30-60 минут до отхода ко сну. В результате авторы проекта заключили, что употребление творога по своему эффекту сопоставимо с употреблением протеиновых коктейлей. Творог помогает активизировать обмен веществ и делает мышцы крепче, а фигуру в целом - стройнее.