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В Китае бушует неизвестная ранее пневмония: один человек умер (видео)

18:40, 14 января 2020
Зарубежные новости
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Впервые болезнь зафиксировали в конце 2019 года / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Врачи пришли к выводу, что во всем виноват коронавирус, и результаты исследований уже передали Всемирной организации здравоохранения.

Впервые болезнь зафиксировали в конце декабря прошлого года. Вирусная пневмония поразила по меньшей мере 40 человек на рынке городка Ухань.

Там, считают эксперты, они и подцепили возбудитель. Один человек в результате погиб.

Вместе с тем, чтобы окончательно подтвердить новый патоген, все еще недостаточно информации. По словам исследователей, для этого необходимо провести дополнительные анализы.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе от пневмонии умерли три человека. По данным врачей, все трое умерли в результате самолечения.

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