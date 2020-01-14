В Китае бушует неизвестная ранее пневмония: один человек умер (видео)

Новая вирусная пневмония поразила по меньшей мере 40 человек на рынке городка Ухань.

Вирус нового типа появился в мире. В Китае, в частности, зафиксировали вспышку неизвестной ранее пневмонии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеТри заболевания могут быть очень опасны зимой

Врачи пришли к выводу, что во всем виноват коронавирус, и результаты исследований уже передали Всемирной организации здравоохранения.

Впервые болезнь зафиксировали в конце декабря прошлого года. Вирусная пневмония поразила по меньшей мере 40 человек на рынке городка Ухань.

Там, считают эксперты, они и подцепили возбудитель. Один человек в результате погиб.

Вместе с тем, чтобы окончательно подтвердить новый патоген, все еще недостаточно информации. По словам исследователей, для этого необходимо провести дополнительные анализы.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе от пневмонии умерли три человека. По данным врачей, все трое умерли в результате самолечения.