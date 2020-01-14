Большинство женщин испытывают облегчение после аборта - исследование
Американские исследователи обнаружили, что большинство опрошенных женщин не жалеют о своем решении об аборте, они испытывают облегчение после него.
Исследователи пришли к такому выводу после пятилетнего наблюдения за тысячей женщин, сообщает CNN со ссылкой на Social Science & Medicine.
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Ученые обнаружили, что через пять лет после аборта только 6% испытывали негативные эмоции. Подавляющее большинство опрошенных женщин, а именно 84%, сообщили, что испытывают либо все положительные эмоции, либо не испытывают никаких эмоций по поводу своего решения.
Чуть больше половины женщин сказали, что решение прервать беременность было очень тяжелым, 27% из которых назвали его "несколько сложным". Около 46% сказали, что принять решение об аборте не было сложно.
Почти 70% женщин заявили, что боятся стигматизации, если окружающие узнают об аборте.
Ранее в Австралии последний штат отменил запрет на аборты.