Названы пять признаков рака

Эти пять сигналов организма нельзя игнорировать.

Большинство людей игнорирует такие сигналы рака как кашель, кожный зуд, изжога.

Ни в коем случае нельзя игнорировать следующие пять признаков рака, подчеркивают немецкие медики, передает Focus.de.

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1. Кашель. Если кашель держится длительное время, нужно пройти обследование, чтобы исключить рак легких.

2. Изжога. Если симптомы появляются только изредка, не о чем беспокоиться. Но постоянная изжога может быть признаком рака горла и гортани.

3. Кожный зуд. Заметив постоянный кожный зуд или ощущение жжения в области родинки, обязательно посетите врача. Зудом может заявлять о себе злокачественная меланома.

4. Кровь в кале. Кровь в кале может иметь разные причины, не обязательно тяжелые подобно раку. Но если такая кровь возникает в возрасте после 50 лет, нужно обязательно обследоваться.

5. Увеличенные лимфатические узлы в течение длительного времени могут быть признаком лимфомы.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти.