Названы пять признаков рака
Большинство людей игнорирует такие сигналы рака как кашель, кожный зуд, изжога.
Ни в коем случае нельзя игнорировать следующие пять признаков рака, подчеркивают немецкие медики, передает Focus.de.
Читайте такжеВрач перечислила продукты для борьбы с раком желудка
1. Кашель. Если кашель держится длительное время, нужно пройти обследование, чтобы исключить рак легких.
2. Изжога. Если симптомы появляются только изредка, не о чем беспокоиться. Но постоянная изжога может быть признаком рака горла и гортани.
3. Кожный зуд. Заметив постоянный кожный зуд или ощущение жжения в области родинки, обязательно посетите врача. Зудом может заявлять о себе злокачественная меланома.
4. Кровь в кале. Кровь в кале может иметь разные причины, не обязательно тяжелые подобно раку. Но если такая кровь возникает в возрасте после 50 лет, нужно обязательно обследоваться.
5. Увеличенные лимфатические узлы в течение длительного времени могут быть признаком лимфомы.
Ранее ученые выяснили, что низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти.