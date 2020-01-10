Вздутие живота: о каких опасных недугах говорит метеоризм
Увеличение объема брюшной полости и ощущение распирания в животе могут сигнализировать о нескольких заболеваниях.
В основном вздутие живота вызывает метеоризм – избыточное скопление газов в кишечнике, пишет МК.
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Если метеоризм проявляется редко, и только после переедания либо потребления особых продуктов, то тревожиться не о чем, достаточно всего лишь принять соответствующий лекарственный препарат.
Однако, если вздутие живота случается систематически, то это может быть симптомом ряда опасных недугов.
Вздутие живота может быть признаком цирроза печени и кишечной непроходимости. Если живот увеличивается, несмотря на то, что вес уменьшается, то это может быть симптомом серьезного сердечно-сосудистого заболевания.
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