Вздутие живота: о каких опасных недугах говорит метеоризм

Если вздутие живота случается систематически, это может быть симптомом ряда опасных недугов.

Увеличение объема брюшной полости и ощущение распирания в животе могут сигнализировать о нескольких заболеваниях.

В основном вздутие живота вызывает метеоризм – избыточное скопление газов в кишечнике, пишет МК.

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Если метеоризм проявляется редко, и только после переедания либо потребления особых продуктов, то тревожиться не о чем, достаточно всего лишь принять соответствующий лекарственный препарат.

Однако, если вздутие живота случается систематически, то это может быть симптомом ряда опасных недугов.

Вздутие живота может быть признаком цирроза печени и кишечной непроходимости. Если живот увеличивается, несмотря на то, что вес уменьшается, то это может быть симптомом серьезного сердечно-сосудистого заболевания.

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