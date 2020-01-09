В Нигерии успешно разделили сиамских близнецов

У девочек была общая грудная клетка, часть кишечника выходила за пределы брюшной полости.

В Нигерии прошла операция по разделению сиамских близнецов.

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Операцию Мерси и Годнесс Эде делали 78 врачей. Это первый подобный случай в истории нигерийской медицины, передает со ссылкой на CNN sb.by. Дорогостоящее хирургическое вмешательство проведено бесплатно, так как родители малышек имеют низкооплачиваемую работу.

Близняшки родились в августе прошлого года. Однако операцию провели недавно, так как в Нигерии не было необходимого оборудования. К тому же у девочек обнаружились осложнения. Помимо сращения в грудной клетке сиамские близнецы страдали от врожденного дефекта — часть кишечника выходила за пределы брюшной полости. Девочки успешно перенесли операцию. Ее подробности опубликовали только сейчас, когда малышки окончательно поправились.

Операция длилась 13 часов. Чтобы зашить открытые части грудной клетки сестер, пластические хирурги использовали искусственно выращенную кожу. Теперь врачам предстоит узнать, смогут ли девочки жить отдельно друг от друга.