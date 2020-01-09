Замечено снижение нормальной температуры человеческого тела

За последнее столетие с небольшим средняя здоровая температура тела у человека немного понизилась - ученые связывают это с замедлением метаболизма в современных комфортных условиях жизни.

Достаточно ввести в поисковик запрос "нормальная температура тела", чтобы получить результат: 37 °С. Но, похоже, эта классическая цифра устарела.

К такому выводу приходят Жюли Парсоне и ее коллеги из Медицинской школы Гарвардского университета, статья которых опубликована в журнале eLife, передает Naked Science.

Среднюю «здоровую» температуру тела в 37 °C (строго говоря, от 36,2 до 37,5 °C) еще в 1851 году получил немецкий медик Карл Вундерлих. Однако данные последних лет то и дело указывают на более низкие показатели. Эти тренды — на примере жителей США — и оценили авторы новой работы. Их развитие ученые связывают с изменениями окружающей среды, вызванной промышленной революцией последних столетий, и со связанными изменениями в нормальной физиологии человека.

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Ученые рассмотрели три обширных источника сведений об измерениях температуры тела у жителей США, относящихся к разным историческим эпохам.

Авторы обобщили более 677 тысяч отдельных замеров температуры. После статистической обработки этих данных тренд на снижение подтвердился. Расчеты показали, что нормальная температура тела понижалась темпами, соответствующими 0,03 °C за десятилетие.

Разумеется, эти результаты могут быть связаны с совершенствованием технологий измерения температуры. Однако, разделив участников первой выборки по возрасту, ученые обнаружили точно такое же снижение, хотя все замеры проводились одинаковыми инструментами, доступными в то время.

Этот тренд ученые связывают с общим снижением активности метаболизма. По их мнению, развитие гигиены и медицины, доступность питания и бытового комфорта привели к ослаблению хронических воспалительных процессов, на фоне которых протекала жизнь прошлых поколений. Распространение систем отопления в домах также позволило снизить нормальные энергетические затраты организма, а в результате — и его температуру.