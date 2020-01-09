Назван самый безопасный для зрения гаджет
Специалисты-офтальмологи назвали устройство, которое приносят меньше вреда нашим глазам.
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Самым безопасным оказался телевизор, причем вне зависимости от диагонали экрана. Его могут смотреть дети с любой степенью близорукости, главное - в очках, передает МК.
"Что касается ограничений в использовании смартфонов и планшетов по времени, то они противопоказаны ребятам, у которых уже обнаружена близорукость", - заявил врач Дмитрий Вальцов.
Кроме того, этими устройствами нужно пользоваться правильно даже здоровым детям. Так, не стоит держать их слишком близко – на расстоянии полусогнутой руки.
Кстати, то же самое касается и книг.
Яркость экрана должна быть на уровне одной трети от максимальной.
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