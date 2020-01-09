Назван самый безопасный для зрения гаджет

Яркость экрана гаджета должна быть на уровне одной трети от максимальной.

Специалисты-офтальмологи назвали устройство, которое приносят меньше вреда нашим глазам.

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Самым безопасным оказался телевизор, причем вне зависимости от диагонали экрана. Его могут смотреть дети с любой степенью близорукости, главное - в очках, передает МК.

"Что касается ограничений в использовании смартфонов и планшетов по времени, то они противопоказаны ребятам, у которых уже обнаружена близорукость", - заявил врач Дмитрий Вальцов.

Кроме того, этими устройствами нужно пользоваться правильно даже здоровым детям. Так, не стоит держать их слишком близко – на расстоянии полусогнутой руки.

Кстати, то же самое касается и книг.

Яркость экрана должна быть на уровне одной трети от максимальной.

Ранее сообщалось, что девушка едва не потеряла зрение из-за татуировки.