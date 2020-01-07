Раскрыты способы, как прийти в форму после праздников

Еще одним способ прийти в форму после праздников являются занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Диетолог Наталья Герасимова рассказала, как привести организм в форму после новогодних праздников.

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Врач порекомендовала устроить разгрузочный день без мяса, рыбы и уменьшить прием в пищу сыра, колбасы, майонеза, сообщает телеканал "360".

Она отметила, что необходимо сделать акцент на свежие овощи. Также специалист призвала ограничить употребление соли.

"Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты. Возможно сделать какой-то разгрузочный день без мяса и рыбы. Ограничить жирные продукты, такие как майонез, жирные сыры в больших количествах и колбасы", - подчеркнула специалист.

Эксперт посоветовала пить больше воды. По словам Герасимовой, еще одним способ прийти в форму после праздников являются занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. При этом важно не забывать о режиме сна.

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