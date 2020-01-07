Назван самый полезный молочный продукт

Йогурт - питательное и вкусное лакомство, которое поддерживает здоровье человека.

Регулярное употребление йогурта поддерживает нормальную работу кишечника и понижает риск развития гипертонии.

Об этом заявили ученые из Школы общественного здравоохранения им. Гарварда Т.Х. Чана и Бостонского университета, передает Clutch.

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Йогурт содержит рекордное количество белка - около 14 граммов на порцию. Также он богат пробиотиками, которые оказывают благотворное влияние на здоровье, особенно на пищеварительную систему.

Как и другие молочные продукты, йогурт богат кальцием, что делает его особенно полезным для костей.

Выбирая молочный продукт (в частности, йогурт), ориентируйтесь на состав: желательно, чтобы в нем отсутствовали синтетические ингредиенты и сахар.

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