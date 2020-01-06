Врач перечислила продукты для борьбы с раком желудка

Во время рака желудка и иных онкозаболеваний, по словам специалиста, некоторые специи способны облегчить состояние пациента и ускорить выздоровление.

Нарушение режима питания и несформированный рацион влияют на развитие различных заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта.

Как рассказала ВМ диетолог Елена Соломатина, давно известно, что прекрасным профилактическим средством от болезней желудочно-кишечного тракта являются специи.

"Как оказалось, некоторые могут не только положительно влиять на общее состояние человеческого организма, но благодаря мощным антиоксидантным свойствам станут профилактикой многих опасных заболеваний", - заметила врач.

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Во время рака желудка и иных онкозаболеваний, добавила специалист, некоторые специи способны облегчить состояние пациента и ускорить выздоровление.

К числу таких специй диетолог отнесла имбирь, который "поможет при лечении рака желудка". Розмарин и куркума, по мнению Соломатиной, "являются превосходным источником антиоксидантов".

В остром красном перце чили содержится капсаицин, способный облегчить боль, однако он может вызвать ожоги, поэтому принимать его стоит осторожно. Чеснок обладает большим количеством серы, аргинина, олигосахаридов, флавоноидов и селена.

При расстройствах желудка, спазмах и диарее помогает перечная мята.

В заключении Соломатина рассказала о пользе ромашки: она успокаивает и налаживает сон, а чай из ромашки снимает спазмы желудка.

Ранее американские ученые выяснили, что люди с умеренной физической активностью меньше предрасположены к развитию рака.