Эксперт определили лучшие диеты для похудения на 2020 год
После затяжных праздников, которые в Украине, как правило, сопровождаются богатым застольем и очень сытной едой, невольно задумываешься о том, чтобы начать год с диеты.
Издание The U. S. News & World Report провело исследование, цель которого была определить лучшие диеты, к которым можно обратиться в 2020 году, пишет НВ.
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С помощью группы экспертов-нутрициологов издание проанализировало 35 диет, чтобы выявить наиболее эффективные, но при этом наиболее безопасные, простые и питательные, а также такие, которые помогут защиться от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Авторы исследования разбили диеты на несколько категорий в соответствии с задачами, которые ставит перед собой человек, желающий похудеть или очистить организм.
В категории Самая лучшая диета победителем стала Средиземноморская диета. Ее секрет, по мнению авторов, в активном образе жизни, контроле веса и низком содержании красного мяса, сахара, насыщенных жиров и при этом высоком содержании орехов и других полезных для здоровья продуктов. Они отметили, что, соблюдая эту диеты человек сможет снизить вес, избегая хронических заболеваний, защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.
На втором месте оказалась DASH-диета. Это режим питания, разработанный чтобы снизить кровяное давление при гипертонии. Она основывается на таких продуктах, как фрукты, овощи, цельные зерновые культуры, белок с низким содержанием жиров.
Третье место досталось флекситарианской диете. Ее также называют гибкой диетов. Она объединила в себе вегетарианство и мясоедение. Диета включает в себя много фруктов, овощей и растительных белков. Она позволяет большую часть времени быть вегетарианцем, но не отказывать себя в мясе, если организму его хочется.
Топ 5 лучших диет для 2020 года
1. Средиземноморская диета
2. DASH-диета
3. Флекситарианская диета
4. Диета Weight Watchers
5. Диета клиники Майо
Самую последнюю, 35-ую строчку рейтинга заняла диета Biggest Loser (Самый большой неудачник), которой придерживаются участники мирового риалити шоу The Biggest Loser.
Топ 5 лучшие диеты с наибольшим показателем потери веса
1. Диета Weight Watchers
2. Веганская диета
3. Волюметрикс или объемная диета
4. Флекситарианская диета
5. Диета Дженни Крейг
Топ 5 диет для профилактики диабета
1. Средиземноморская диета
2. DASH-диета
3. Флекситарианская диета
4. Диета клиники Майо
5. Веганская диета
Топ 5 диет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
1. Диета Доктора Орниша
2. Средиземноморская диета
3. DASH-диета
4. Веганская диета
5. TLC-диета
Топ 5 диет для здорового питания
1. DASH-диета
2. Средиземноморская диета
3. Флекситарианская диета
4. MIND-диета
5. TLC-диета
Топ 5 диет для быстрой потери веса
1. Диета с заменой блюд (HRM program)
2. Диета Оптавія
3. Система питания Аткинса
4. Диета Дженни Крейг
5. Кето-диета
Топ 5 диет, основанных на употреблении продуктов растительного происхождения
1. Средиземноморская диета
2. Флекситарианская диета
3. Скандинавская диета
4. Диета Доктора Орниша
5. Вегетарианская диета
Топ 5 самых простых и доступных диет
1. Средиземноморская диета
2. Флекситарианская диета
3. MIND-диета
4. Диета Weight Watchers
5. Фертильное диета