Эксперт определили лучшие диеты для похудения на 2020 год

Издание проанализировало 35 диет, чтобы выявить наиболее эффективные.

После затяжных праздников, которые в Украине, как правило, сопровождаются богатым застольем и очень сытной едой, невольно задумываешься о том, чтобы начать год с диеты.

Издание The U. S. News & World Report провело исследование, цель которого была определить лучшие диеты, к которым можно обратиться в 2020 году, пишет НВ.

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С помощью группы экспертов-нутрициологов издание проанализировало 35 диет, чтобы выявить наиболее эффективные, но при этом наиболее безопасные, простые и питательные, а также такие, которые помогут защиться от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования разбили диеты на несколько категорий в соответствии с задачами, которые ставит перед собой человек, желающий похудеть или очистить организм.

В категории Самая лучшая диета победителем стала Средиземноморская диета. Ее секрет, по мнению авторов, в активном образе жизни, контроле веса и низком содержании красного мяса, сахара, насыщенных жиров и при этом высоком содержании орехов и других полезных для здоровья продуктов. Они отметили, что, соблюдая эту диеты человек сможет снизить вес, избегая хронических заболеваний, защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

На втором месте оказалась DASH-диета. Это режим питания, разработанный чтобы снизить кровяное давление при гипертонии. Она основывается на таких продуктах, как фрукты, овощи, цельные зерновые культуры, белок с низким содержанием жиров.

Третье место досталось флекситарианской диете. Ее также называют гибкой диетов. Она объединила в себе вегетарианство и мясоедение. Диета включает в себя много фруктов, овощей и растительных белков. Она позволяет большую часть времени быть вегетарианцем, но не отказывать себя в мясе, если организму его хочется.

Топ 5 лучших диет для 2020 года

1. Средиземноморская диета

2. DASH-диета

3. Флекситарианская диета

4. Диета Weight Watchers

5. Диета клиники Майо

Самую последнюю, 35-ую строчку рейтинга заняла диета Biggest Loser (Самый большой неудачник), которой придерживаются участники мирового риалити шоу The Biggest Loser.

Топ 5 лучшие диеты с наибольшим показателем потери веса

1. Диета Weight Watchers

2. Веганская диета

3. Волюметрикс или объемная диета

4. Флекситарианская диета

5. Диета Дженни Крейг

Топ 5 диет для профилактики диабета

1. Средиземноморская диета

2. DASH-диета

3. Флекситарианская диета

4. Диета клиники Майо

5. Веганская диета

Топ 5 диет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

1. Диета Доктора Орниша

2. Средиземноморская диета

3. DASH-диета

4. Веганская диета

5. TLC-диета

Топ 5 диет для здорового питания

1. DASH-диета

2. Средиземноморская диета

3. Флекситарианская диета

4. MIND-диета

5. TLC-диета

Топ 5 диет для быстрой потери веса

1. Диета с заменой блюд (HRM program)

2. Диета Оптавія

3. Система питания Аткинса

4. Диета Дженни Крейг

5. Кето-диета

Топ 5 диет, основанных на употреблении продуктов растительного происхождения

1. Средиземноморская диета

2. Флекситарианская диета

3. Скандинавская диета

4. Диета Доктора Орниша

5. Вегетарианская диета

Топ 5 самых простых и доступных диет

1. Средиземноморская диета

2. Флекситарианская диета

3. MIND-диета

4. Диета Weight Watchers

5. Фертильное диета