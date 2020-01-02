Медики обнаружили, как улучшить эффект прививки от туберкулеза

Внутривенное введение вакцины от туберкулеза повысило ее эффективность.

Исследование на животных показало, что внутривенное введение вакцины против туберкулеза значительно повышает ее эффективность.

Опыты на обезьянах показали, что после внутривенного введение классической вакцины от туберкулеза приматы стали почти неуязвимыми для этой болезни, пишет НВ.

Во всем мире от туберкулеза умирает больше людей, чем от любых других инфекционных заболеваний, хотя большинство их было вакцинировано. Просто вакцина оказалась не столь надежна.

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Исследователи из Медицинского факультета Университета Питтсбурга и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) обнаружили, что внутривенная вакцинация против туберкулеза лучше защищает от инфекции у обезьян по сравнению со стандартной инъекцией непосредственно в кожу, которая обеспечивает минимальную защиту.

«Эффект потрясающий. Когда мы сравнивали легкие животных, которым вводили вакцину внутривенно, со стандартным путем, мы увидели уменьшение бактериальной нагрузки в 100 000 раз. У девяти из 10 животных не было воспаления в легких», — отмечает старший автор Джоанн Флинн профессор микробиологии и молекулярной генетики в Центре исследований вакцин Питта.

Команда Флинн проверила несколько путей и доз единственной коммерчески доступной вакцины против туберкулеза человека, Bacille Calmette-Guérin (БЦЖ), которая сделана из живой, ослабленной формы бактерий туберкулеза у крупного рогатого скота.

Вакцина БЦЖ существует уже около 100 лет и является одной из наиболее широко используемых вакцин в мире, но ее эффективность варьируется в широких пределах. Идея внутривенной вакцинации против туберкулеза возникла из более ранних экспериментов другого автора исследования, Роберта Седера. Седер показал как на животных, так и на людях, что вакцина против малярии более эффективна при внутривенном введении.

Чтобы проверить, имеет ли значение метод введения при туберкулезе, Флинн и ее коллеги разделили колонию обезьян на шесть групп: невакцинированные, стандартная инъекция человеку, более сильная доза, но тот же путь введения, ингаляция, инъекция плюс ингаляция и, наконец, более сильная доза БЦЖ в вену.

Через шесть месяцев исследователи подвергли животных воздействию туберкулеза и наблюдали за их признаками инфекции. У всех животных, получавших стандартную дозу для человека, было постоянное воспаление легких, и среднее количество бактерий туберкулеза в их легких было лишь немного меньше, чем у обезьян, которые вообще не получали вакцины. Другие инъецированные и вдыхаемые вакцины обеспечивали столь же скромную защиту от туберкулеза.

Внутривенная вакцина, с другой стороны, обеспечивала почти полную защиту. В легких этих животных практически не было бактерий туберкулеза, и только у одной обезьяны в этой группе развилось воспаление легких.

«Причина, по которой внутривенный путь настолько эффективен, в том, что вакцина быстро проходит через кровоток в легкие, лимфатические узлы и селезенку, и она заполняет Т-клетки до того, как ее убьют», — объяснила Флинн.

Но прежде чем этот метод может быть испытан на людях, исследователи должны знать, что он не только безопасен, но и практичен. Внутривенная вакцина требует больших навыков для введения и несет более высокий риск заражения.