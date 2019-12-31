Названа неожиданная опасность жевательной резинки

Увлекаться жвачкой не стоит, если и использовать, то нечасто и совсем недолго.

Жевание жвачки, особенно длительное, может также привести к развитию головных болей, уверен стоматолог Дмитрий Смирнов.

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"Жевательная резинка — это средство гигиены, такое же, как и зубная паста. Но при этом никто же не жует пасту только потому, что им нравится ее вкус и запах. Так и с жвачкой обстоит дело — использовать ее можно не дольше 3-5 минут, чтобы хоть чуть-чуть очистить зубы от остатков еды", - рассказал он в комментарии "АиФ".

Если же взрослые и дети начинают жевать жвачку постоянно, длительное время, они начинают проводить избыточную и совершенно ненужную тренировку жевательных мышц челюсти, отметил врач.

Вследствие этого легко может развиться их гипертрофия, что в дальнейшем легко приводит к появлению головных болей.

Так что увлекаться жвачкой не стоит, если и использовать, то нечасто и совсем недолго. При этом рассчитывать, что она поможет полностью очистить зубы от налета пищи, не приходится.

Ранее ученые в ходе исследования выяснили, что жвачки и зубные пасты содержат опасный канцероген.