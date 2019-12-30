Плавленый сыр, "кровавая Мэри" и авокадо: Что спасает людей по всему миру от похмелья?

В Париже похмеляються "кровавой Мэри", а сиднейцам помогает прийти в себя вполне здоровая пища.

Настало время безудержного веселья и всего, к чему оно может привести. Другими словами, эта снисходительное время года часто приводит к менее приятным утрам после гулянок. И поскольку, по крайней мере, пока что нет таблеток от "бодуна", что можно сделать, чтобы избавиться от него?

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Как пишет CNN, в значительной степени ответ кроется в углеводах. Похмелье по-сути - это очень тяжелое обезвоживание и падение уровня сахара в крови, которые заставляют гуляку страдать от ряда неприятных симптомов, таких как тошнота, усталость, раздражительность и боль. Столкнувшись с горькой реальностью, люди все равно отчаянно пытаются изобрести "лекарство" он похмелья. Собственно, ключ к решению - это устранение обезвоживания и повышение низкого уровня сахара. Нужно пить много воды и наполнять свое тело углеводами и здоровыми жирами и белками.

Конечно, лучший способ избежать "бодуна" - это воздерживаться от употребления алкоголя. Но если это не вариант, тогда понадобится рецепт, как пережить неприятные последствия. CNN перечисляет некоторые традиции различных городов мира в борьбе с похмельем.

Париж. Хоть пить много алкоголя на следующий день не рекомендуется, многие люди грешат тем, что немножко похмеляются. И если уж вы выбрали этот путь, ничто не сравнится с "кровавой Мэри". Хоть этот коктейль можно найти в каждом уголке мира, он приобрел особое значение в Париже, где его и изобрели в 1921 году в заведении Harry's New York Bar. За все эти годы в разных барах вносили свои дополнительные нотки в рецепт. Но в Harry's New York Bar его готовят до сих пор так, как почти 100 лет назад: из водки, томатного сока, соуса Tabasco, соли, перца, лимона и кисло-сладкого вустерского соуса.

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Лондон. Горячий плавленый сыр - это то, что делает пиццу такой привлекательной при похмелье. Но пицца не единственный способ получить свою сырную "примочку". В Лондоне простой сыр на гренке - это прекрасная вещь, которую легко можно приготовить дома не зависимо от уровня похмельных страданий.

"Положите хлеб на гриль, чтобы слегка поджарить его с обеих сторон. Потом намажте одну сторону толстым слоем масла и острой горчицой, посыпьте натертым чедером сверху, а затем снова верните на гриль, чтобы сыр растаял. И, вуаля, ваши шансы пережить тяжелый день повысились", - советует издание.

Берлин. Конечно, немцы рады каривурсту в любое время дня. Но эта классическая немецкая закуска, наверное, больше всего подходит на следующее утро после большой ночной гулянки в Берлине. Для тех, кто "не в курсе", каривурст состоит из жареной сосиски из свинины, порезанной на небольшие кусочки и залитой острым кетчупом с карри. Все это, конечно же, посыпано сверху еще специей карри в виде пудры. Богатый соус, мясистая сосиска и жгучие специи будоражат притупленные чувства и обеспечивают животворный импульс. С картофелем фри блюдо даже лучше.

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Копенгаген. Флескестайсэндвич или сэндвич из жареной свинины - это эпическая мясная закуска для раздраженного и голодного гуляки. Кухня Дании, которая часто ассоциируется с красивой подачей на минималистичных тарелках с отборными ингредиентами, на самом деле более разнообразна, чем сэндвич. Но прославленный бутерброд родом из этой страны - это воплощение беспорядочного, вкусного снисхождения. Представьте себе куски жареной на гриле подчеревины в мягкой булке с хрустящими огурчиками, красной капустой и пряным майонезом. Издание советует использовать сэндвич, чтобы избавиться от похмелья или же съесть его, если пришлось проснуться с сильной головной болью и голодом.

Манила. Любой, кто целую ночь выпивал с местными, может засвидетельствовать, что в столице Филиппин умеют развлекаться. Шеф-повар Джорди Наварра возглавляет один из лучших ресторанов в городе, в котором пытаются по-новому подходить к классическим филиппинским рецептам.

"Но в вопросе, что съесть после перепоя, филиппинцы обычно выбирают тапу. Обычно это вяленая, полусушенная или маринованная говядина с чесночным рисом и жареным яйцом. Мне нравится простота еды, которую продают на каждом шагу в Маниле", - сказал Наварра.

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Вместе с тем, как пишет CNN, на Филиппинах много кто пытается опередить похмелье и в конце “пьянки” съесть что-то большое и жирное.

Сидней. Культура кофеен города славится своими здоровыми блюдами для позднего завтрака. Измельченный авокадо на гренке теперь в меню по всему миру, хотя это австралийское изобретение. Эта вкусная и здоровая еда обычно хорошо подходит после восьми часов трезвого сна. Но она также прекрасно выручает во время похмелья. Большое содержание калия в авокадо помогает пополнить запасы этого важного элемента в организме. А яйца, которые содержат витамин А, в сочетании делают блюдо мощным лекарством на случай похмелья. Если добавить немного острого соуса, можно быстро привести в тонус свои притупленные чувства.