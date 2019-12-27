Раскрыт простой способ предотвращения рака

Выяснилось, что физическая активность снижает риск развития семи типов рака.

Американские ученые выяснили, что люди с умеренной физической активностью меньше предрасположены к развитию рака.

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Специалисты проанализировали девять исследований, в которых приняли участие более 750 тыс. человек, передает MedicalXpress.

Выяснилось, что физические упражнения помогают снизить риск развития семи видов злокачественных опухолей: толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрия, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Ученые считают, что от 2,5 до 5 часов умеренных физических нагрузок или 1,25-2,5 часа интенсивных упражнений в неделю способны значительно снизить риск появления злокачественных опухолей.

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