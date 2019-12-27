Назван симптом рака печени

Рак печени может вызывать отек живота, потому что печень становится больше.

Отекший болезненный при нажатии живот может оказаться симптомом рака печени.

Симптомы рака печени часто расплывчаты и не проявляются, пока рак не находится на поздней стадии, пишет Express.

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Но есть предупреждающий знак, которого нужно остерегаться - это опухший или отекший живот, он также может быть болезненным.

"Рак печени может вызывать отек живота, потому что печень становится больше из-за растущего рака, и способствует отеку на правой стороне живота. Опухший живот также может быть вызван повышением давления в печени, вызванным раком", - отмечают учёные.

На рак печени могут указывать и другие симптомы: потеря веса и аппетита, чувство сытости после небольшого количества еды, желтуха, кожный зуд, чувство сильной усталости, слабости.

Заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, обязательно обратитесь к врачу.

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