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Назван эффективный способ продлить жизнь

16:33, 26 декабря 2019
Зарубежные новости
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Названа польза голодания / фото euraz.org

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Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!. Множество экспериментов с участием животных и людей показывает, что такое ограничение в еде поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи через переключение метаболизма.

Отмечается, что при прерывистом голодании клетки расходуют энергию, запасенную в виде углеводов, и переходят на медленное сжигание жира. В результате улучшается регуляция сахара в крови, повышается устойчивость к стрессу и подавляется воспаление.

Диета также снижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое. 

Ранее врач, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, как краткосрочное голодание воздействует на организм.

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Теги: #ученые#голодание