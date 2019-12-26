Назван эффективный способ продлить жизнь

Множество исследований на животных и людях показали, что чередование между периодами потребления пищи и голоданием поддерживает клеточное здоровье.

Американский нейробиолог Марк Маттсон назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов продлить жизнь.

Читайте такжеУченые разработали простой способ узнать продолжительность жизни

Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!. Множество экспериментов с участием животных и людей показывает, что такое ограничение в еде поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи через переключение метаболизма.

Отмечается, что при прерывистом голодании клетки расходуют энергию, запасенную в виде углеводов, и переходят на медленное сжигание жира. В результате улучшается регуляция сахара в крови, повышается устойчивость к стрессу и подавляется воспаление.

Диета также снижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое.

Ранее врач, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, как краткосрочное голодание воздействует на организм.