Пересадка головы: эксперт рассказал, когда станут возможными первые операции

По словам британского врача, уже к 2030 году хирурги смогут пересаживать людям голову.

Бывший нейрохирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Брюс Мэтью предполагает, что первые операции по пересадке человеческой головы можно будет осуществить в течение следующего десятилетие.

Об этом сообщает The Independent.

Читайте такжеВ США врачи вернули к жизни мертвое сердце (видео)По мнению Мэтью, развитие нейрохирургии, робототехники и технологий выращивания стволовых клеток может привести к тому, что уже к 2030 году хирурги смогут пересаживать людям голову – включительно с головным и спинным мозгом.

«Если пересаживать головной мозг вместе со спинным, то это не кажется таким уж и невозможным», – отметил он.

Операции по пересадке головы на живых людях пока не проводили. В 2017 году итальянский хирург Серджио Канаверо заявил, что успешно пересадил голову на человеческий труп. Впрочем, его операцию раскритиковали в научной среде, поскольку проверить ее успешность было невозможно.

Ранее УНИАН сообщал, как в США женщина запустила донорскую цепь, которая спасла 4 человека.