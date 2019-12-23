цей матеріал доступний українською

Названа самая опасная каша для детей

15:40, 23 декабря 2019
Зарубежные новости
754 0
Манную кашу принято считать едва ли не идеальной пищей для ребенка, но врачи утверждают: это мнение ошибочно / фото pixabay.com

В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака. В ней действительно немало белка — клейковины, но проблема в том, что других полезных веществ почти нет.

Читайте такжеДиетологи назвали продукти, способствующие похудению

Кроме того, манная каша, приготовленная на молоке с сахаром и сливочным маслом, — это настоящая калорийная бомба.

Больше, кроме "пустых калорий", в ней ничего нет. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала росСМИ, почему манная каша не просто неполезна, но и вредна для здоровья ребенка.

По ее словам, традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками.  "У них проблема с кальцием, симптомы рахита", - отметила врач.

Кроме того, манная каша содержит фитиновую кислоту, которая мешают усвоению кальция и других минеральных веществ.

Ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, чем можно быстро и полезно завтракать не дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#питание