цей матеріал доступний українською

У россиянина в горле выросли волосы

14:05, 20 декабря 2019
Зарубежные новости
467 0
Волосы в горле выросли после неудачной операции / фото УНИАН

Медики помогли ему решить проблему, сообщает агентство "Москва". Мужчина обратился ко врачам, когда почувствовал дискомфорт в горле и стал кашлять.

Читайте такжеВ России в поликлинике появились талоны "просто спросить" (фото)

При осмотре выяснилось, что в трахее, на голосовом и вестибулярном отделах гортани у пациента начали расти волосы.

Медики пришли к выводу, что они появились из-за экстренной операции, в ходе которой в трахее москвича было сделано отверстие для дыхания. После восстановления это отверстие закрыли лоскутом кожи, из которого со временем и начали расти волосы.

Чтобы избавить от них пациента, врачи сделали ему "электроэпиляцию" гортани, после чего отпустили домой.

Ранее в российском Хабаровске пациентка скончалась после операции по маммопластике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#врачи