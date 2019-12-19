Врач назвала лучшие способы ускорить метаболизм и начать худеть

Медленный метаболизм делает похудение крайне сложным процессом.

Ускорить метаболизм можно за счет тренировок и коррекции питания.

Об этом рассказала врач-эндокринолог Элизабет Лоуден, сообщает портал Focus.de.

По словам врача, медленный метаболизм делает похудение крайне сложным процессом. Чтобы "разогнать" метаболизм, эксперт рекомендует прежде всего начать заниматься силовыми тренировками, которые помогают укреплять и наращивать мышечную массу. Благодаря мышцам ускоряется и сжигание жира.

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Еще один проверенный способ - потреблять меньше калорий, особенно в те дни, когда уровень физической активности оказывается очень низким.

Также Лоуден рекомендует употреблять в пищу белок, авокадо и орехи, что способствует активизации метаболических механизмов.

Эндокринолог Элизабет Лоуден напомнила, как можно распознать проблемы с метаболизмом. Она пояснила, что если метаболизм не в порядке, то как правило человек ощущает сильную усталость.

"Когда полученная из пищи энергия сжигается слишком медленно, человек чувствует вялость, сонливость, упадок сил. Еще сигналами о том, что с метаболизмом что-то не так, являются выпадение волос, частые головные боли и внезапное увеличение веса при употреблении обычных порций еды", - рассказала специалист.

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