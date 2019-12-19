Глобальная табачная эпидемия идет на спад - ВОЗ

Тенденция последних двух десятилетий очевидна: курят в мире все меньше.

Число курильщиков по всему миру постепенно снижается, причем в последние годы меньше курить стали не только женщины, но и мужчины.

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Таковы данные масштабного доклада, подготовленного экспертами ВОЗ и подводящего итоги "глобальной табачной эпидемии" последних двух десятилетий, передает Би-би-си.

"На протяжении многих лет мы наблюдали непрерывный рост числа потребителей табака среди мужчин. Но теперь этот показатель впервые стал снижаться", - заявил генеральный директор организации Тедрос Гебреисус, назвав это поворотной точкой в борьбе с табаком.

Основной причиной снижения числа курильщиков, по словам главы ВОЗ, стали более жесткие меры, принятые в большинстве стран по отношению к табачной промышленности в последние годы.

Сейчас печальное лидерство по степени распространенности этой вредной привычки делят карликовые островные государства Науру и Кирибати - там курит больше половины населения страны (52%).

За ними с небольшим отрывом идут Тувалу (49%), Мьянма (45%), Чили (45%), Ливан (43%) и Сербия (41%).

Согласно последним данным, на сегодняшний день курит (или употребляет табак в другом виде) в среднем почти каждый четвертый житель планеты. 80% из них - мужчины.

В общей сложности в мире насчитывается около 1 млрд 337 млн курильщиков сигарет, трубок, сигар, кальянов и "бездымных табачных продуктов" - например, нагреваемых стиков. Электронные сигареты в статистику ВОЗ не входят.

С 2000 года число потребителей табака в мире снизилось примерно на 60 млн человек, но спад этот произошел исключительно за счет женщин.

Общее число курильщиц уменьшилось примерно на 100 млн - почти в полтора раза, - однако курильщиков-мужчин в то же время стало на 40 млн больше (их число начало уменьшаться лишь в прошлом году).

Тем не менее тенденция последних двух десятилетий очевидна: курят в мире все меньше.

Если в 2000 году табак употреблял в среднем каждый третий житель планеты старше 15 лет, то к 2025 году, по прогнозам ВОЗ, курить будет уже лишь каждый пятый (правда, эта статистика учитывает и глобальный рост населения).

Лучше всего дела обстоят в Северной и Южной Америке: там, судя по тренду, число курильщиков к 2030 году должно снизиться на треть сразу в 15 странах.

Растет потребление табака только в пяти странах: Египте, Конго, Лесото, Нигере и Омане.

Ежегодно от связанных с курением болезней по всему миру умирает более 8 млн человек, причем 1,2 млн из них - пассивные курильщики.

В докладе отдельно подчеркивается, что 43 млн регулярно употребляющих табак - дети в возрасте от 13 до 15 лет.