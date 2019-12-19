Врач рассказала, кому нельзя есть сливочное масло

По словам эксперта, от употребления сливочного масла следует чаще отказываться прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что существуют категории людей, которым нужно отказаться от сливочного масла.

Сливочное масло является одним из самых популярных продуктов, рассказала Соломатина в интервью изданию "Вечерняя Москва".

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По словам эксперта, от употребления сливочного масла следует чаще отказываться прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, сливочное масло должно быть исключено из рациона людей со следующими нарушениями:

- повышенный уровень холестерина,

- атеросклероз;

- острый панкреатит;

- камни в желчном пузыре;

- лишний вес.

При этом Елена Соломатина заметила, что сливочное масло как таковое нельзя считать вредным продуктом. Здоровому взрослому человеку даже полезно съедать до 30 граммов в день.