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Врач рассказала, кому нельзя есть сливочное масло

09:47, 19 декабря 2019
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Сливочное масло является одним из самых популярных продуктов, рассказала Соломатина в интервью изданию "Вечерняя Москва".

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По словам эксперта, от употребления сливочного масла следует чаще отказываться прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Кроме того, сливочное масло должно быть исключено из рациона людей со следующими нарушениями:

- повышенный уровень холестерина,

- атеросклероз;

- острый панкреатит;

- камни в желчном пузыре;

- лишний вес.

При этом Елена Соломатина заметила, что сливочное масло как таковое нельзя считать вредным продуктом. Здоровому взрослому человеку даже полезно съедать  до 30 граммов в день.

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Теги: #врач#сливочное масло