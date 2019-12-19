Врач рассказала, кому нельзя есть сливочное масло
09:47, 19 декабря 2019Зарубежные новости
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По словам эксперта, от употребления сливочного масла следует чаще отказываться прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Иллюстрация REUTERS
Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что существуют категории людей, которым нужно отказаться от сливочного масла.
Сливочное масло является одним из самых популярных продуктов, рассказала Соломатина в интервью изданию "Вечерняя Москва".
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По словам эксперта, от употребления сливочного масла следует чаще отказываться прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, сливочное масло должно быть исключено из рациона людей со следующими нарушениями:
- повышенный уровень холестерина,
- атеросклероз;
- острый панкреатит;
- камни в желчном пузыре;
- лишний вес.
При этом Елена Соломатина заметила, что сливочное масло как таковое нельзя считать вредным продуктом. Здоровому взрослому человеку даже полезно съедать до 30 граммов в день.
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